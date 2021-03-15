На нескольких перекрестках Барнаула отключат светофоры

Светофоры не будут функционировать из-за проведения плановых ремонтных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утром в понедельник, 15 марта, отключат светофоры на нескольких оживленных перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Из-за проведения плановых ремонтных работ сегодня с 9 до 11 часов Барнаульская сетевая компания отключит светофоры на пересечениях улицы Советской Армии с улицей Минской и с проспектом Коммунаров.

Кроме того, светофоры не будут работать с 9 до 12 часов на пересечениях проспекта Комсомольского с улицами Димитрова, Чкалова и Кирова, а также улиц Малахова и Германа Титова.

– Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков, – добавили в мэрии.

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