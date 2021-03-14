Дом с собственным мясным цехом продают в Барнауле

Площадь цеха - 50 квадратных метров Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле продают дом, в котором есть собственный мясной цех. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», усадьбу оценили почти в 10 млн рублей.

Площадь цеха - 50 квадратных метров. Здесь есть несколько входов, в здании имеются холодильные камеры для мяса и два погреба. Нового владельца хозяин даже готов обучит мясному производству.

Усадьба расположена на краю поселка «Сибирская долина» в садоводстве «Прогресс». Здесь есть и собственный участок на 7,6 соток, огороженный кирпичным забором. По периметру участка установлены камеры видеонаблюдения.

- На территории имеется баня, летняя кухня, беседка, гараж в 60 квадратных метров, хозяйственная постройка в 30 квадратных метров, глубинная скважина 150 метров, насосная станция и накопительная емкость для воды объёмом в одну тонну. Есть огород с теплицей, деревьями и кустарниками, - отмечает портал.

Площадь самого жилого дома составляет 120 квадратных метров. Двухэтажное здание построено из бруса. Внутри есть кухня-гостиная, каминный зал, спальня и большая комната.