В Алтайском крае набирают участников акции «Ночь музеев»

Ожидается, что больше 100 организаций присоединятся к проекту Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая в Алтайском крае пройдет акция «Ночь музеев». С 15 марта по 15 апреля оргкомитет Всероссийского проекта собирает программы участников.

Как сообщили в региональном Минкультуры, планируется, что в акции поучаствуют свыше 100 площадок. Это не только государственные и муниципальные музеи, но и галереи, а также выставочные пространства края.

Чтобы принять участие в акции, организация должна заполнить заявку по специальной форме, приложить почасовую программу и краткую информацию о себе. Позднее краевой организационный комитет определится с участниками. Подать заявку можно на сайте министерства.

- По вопросам формирования программы на территории Барнаула можно обратиться по телефону (3852) 50-22-26 или электронной почте tvbond65@mail.ru (Татьяна Владимировна Бондаренко). По вопросам формирования программы на территории районов и городов Алтайского края можно обратиться по телефону (3852) 65-93-01 или электронной почте slon7980@mail.ru (Оксана Сергеевна Мамонтова), - добавили в ведомстве.