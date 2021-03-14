В Барнауле убирают маршрут №33 и запускают вместо него другой

Теперь маршрут будет называться №33р Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 15 марта, в Барнауле прекращает работу маршрут №33. Соответствующее решение принял перевозчик.

- Уважаемые жители поселка Сибирская Долина, поселка Южный и все пользователи автобусного маршрута №33! Сообщаем, что в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула от пассажироперевозящей компании ООО «АТП «АГАС-Транс», осуществляющей обслуживание автобусного маршрута №33 «мкр.Сибирская Долина – ВРЗ», 12 марта поступило уведомление о том, что с 15 марта перевозчик прекращает свою работу на маршруте, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня информация подтвердилась, и власти нашли решение – запуск нового маршрута по той же схеме движения. Теперь маршрут будет называться №33р, расписание останется прежним. При этом, он будет действовать по регулируемому тарифу: цена составит 23 рубля, будут действовать льготы для категорий граждан, включенных в городской, региональный и федеральный регистры. Ранее маршрут был нерегулируемым, а цена за проезд была выше на два рубля.

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