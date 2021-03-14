Таксисты в Бийске протестуют против низких тарифов

Они устроили забастовку у местного гипермаркета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне бийские таксисты устроили акцию протеста. Как пишет «Бийский рабочий», водители перестали отвечать на вызовы и встали с включенными «аварийками» у местного гипермаркета «Лента».

Все произошло в субботу, 13 марта, на парковке. По словам протестующих, в Бийске действуют низкие тарифы на услуги такси, и им «надоело крутить баранку за гроши и порой возить неадекватных клиентов». Также они посетовали на подорожание бензина.

В социальных сетях нашлись те, кто поддержал водителей, и те, кто считает, что если бы у них было нормальное образование, то не пришлось бы «таксовать».

- Такси – это подработка, но нет, люди наивные - хотят баранку крутить и икру красную кушать! Сказочники! Там единственное можно заработать на Новый год, но именно тогда никто работать и не хочет, потому что всем надо бухать и праздновать, - считает один из комментаторов.

Кстати, по данным бийчан, некоторые таксисты решили не устраивать акции протеста, а просто подняли ценник на сто рублей.