В минтрансе рассказали, какие дороги отремонтируют в Бийске по нацпроекту

Всего будет реконструировано 11 улиц Фото: Олег УКЛАДОВ

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бийске отремонтируют 11 улиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

На ремонт будет направлено около 250 миллионов рублей из разных бюджетов. Подрядчиков для работ уже определили.

В план предстоящего ремонта попали следующие участки:

- переулок Складской, от улицы Антона Чехова до улицы Тараса Шевченко;

- улица Социалистическая, от улицы Ударной до улицы Иртышской;

- улица Социалистическая, от улицы имени Героя Советского Союза Григория Васильева до улицы Ударной;

- улица Декабристов, от улицы Георгия Прибыткова до улицы Социалистической;

- переулок Муромцевский, от улицы Владимира Короленко до улицы Иркутской;

- улица Михаила Митрофанова, от здания №255/1 на улице Красноармейской до улицы Вали Максимовой;

- улица Пригородная, от улицы Каховской до улицы Ефима Мамонтова;

- улица Садовая, от переулка Байкальского до улицы 15-й Гвардейской Дивизии;

- улица Каховская, от переулка Шубенского до переулка Ярового;

- улица Советская, от улицы Стахановской до улицы Григория Васильева, четная сторона;

- улица Советская, от улицы Стахановской до улицы Григория Васильева.

В минтрансе добавили, что большое значение для наукограда имеет ремонт всей улицы Советской, так как ежедневно там проезжают тысячи машин.