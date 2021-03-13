На Алтае кочегар устроил на работе наркопритон

Коноплю мужчина собрал в Майме Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай под суд пойдет 38-летний житель Горно-Алтайска, которого обвиняют в организации наркопритона.

Следователи установили, что ноябре 2020 года мужчина, работая и истопником в кочегарке гаражного бокса, несколько раз приглашал к себе знакомых, которые использовали помещение в качестве наркопритона.

Помимо этого стало известно, что ранее, в сентябре, в Майме мужчина на поляне нашел дикорастущую коноплю и собрал верхушечные части и листья. Весь этот «букет» он в пакете привез на работу, а уже в дальнейшем намеревался употребить его. Однако во время обыска полицейские нашли заначку и изъяли ее.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств» и «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере».

В настоящее время материалы дела переданы в суд.