Поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Алтайском крае

ДТП на переезде (фото: скриншот страницы "Инцидент Рубцовск")

На железнодорожном переезде в районе поселка Зерно Рубцовского района легковушку протаранил поезд.

О происшествии сообщил подписчик сообщества «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте» Николай. По его словам, несмотря на жесткое столкновение, пострадавших нет.

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги факт аварии подтвердили и сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде 525 км участка «Рубцовск - Локоть» около 14 часов. Игнорируя запрещающий знак светофора, водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся поездом.

- Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось, - сообщили в ведомстве.

Задержек в движении поездов не отмечено.

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