Легковушка перевернулась в Барнауле в результате аварии

ДТП на проспекте Строителей (фото: скриншот страницы "Инцидент Барнаул")

В субботу днем, 13 марта, в Барнауле в результате аварии легковушка перевернулась на крышу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Строителей, около торгового центра «Galaxy». Сообщение об этом появилось в социальных сетях. При этом обстоятельства аварии неизвестны, но по словам подписчицы сообщества «Инцидент Барнаул», водитель перевернувшегося авто якобы «закусился» еще на Советской армии с другим автомобилистам, они начали гнать наперегонки, а в результате первый оказался на крыше. Впрочем, все обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Из-за аварии проезд других автомобилей немного затруднен, но пробки нет. В это же время еще одно столкновение произошло в районе пересечения Ядринцева и Молодежной. Здесь движение транспорта также затруднено.

Есть ли пострадавшие в обоих случаях – не уточняется.