На Алтае пьяная драка в кафе закончилась гибелью одного из участников конфликта

Потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кулундинском районе Алтайского края в одном из кафе произошла пьяная драка, по итогу которой один из участников конфликта погиб.

Следствие установило, что конфликт произошел 5 декабря прошлого года. В одном из кафе между двумя подвыпившими посетителями разгорелась словесная перепалка. Причем повод был совершенно незначительный.

- В результате конфликта обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов рукой по голове. От полученных телесных повреждений 38 – летний мужчина скончался через несколько дней в медицинском учреждении, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый – 24-летний парень. Свою вину он уже признал. Материалы дела с утвержденным прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения его по существу.