На Алтае опекуншу обвиняют в систематических истязаниях ребенка

Женщина пять лет избивала мальчика Фото: Анна СЕМИНА

53-летнюю жительницу Советского района Алтайского края обвиняют в систематических истязаниях и психологическом давлении на ребенка.

Следствие установило, что на протяжении пяти лет женщина систематически избивала мальчика 2006 года рождения, взятого ею под опеку. Кроме того, своими действиями она причиняла ему не только физические, но и нравственные страдания. А чтобы никто не замечал, что ребенка избивают, время от времени она не отпускала его в школу. Поэтому у него было много прогулов.

- В связи с тем, что органами опеки и попечительства района ненадлежащим образом велась работа с замещающей семьей, следователями СК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На данный момент мальчик уже изъят из семьи. С ним работают психологи. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовным делам.