Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 марта 2021 года составило 45165

За сутки число заразившихся увеличилось на 120 случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 марта 2021 года выросло на 120 случаев и составило 45 165.

По данным оперативного штаба новые случаи были выявлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 28, Бийск – 11, Рубцовск – 8, Камень-на-Оби, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Славгород – 4, Заринск, Новоалтайск, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Быстроистокский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели за этот же отчетный период еще 127 пациентов. Таким образом, общее число вылеченных составило уже 40 352. Скончались за минувшие сутки 14 человек. Из них непосредственно от COVID-19-11.