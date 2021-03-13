Больше миллиона рублей жительница Барнаула отдала мошенникам

Мошенники вытягивали деньги из горожанки на протяжении нескольких дней Фото: Анна СЕМИНА

40-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников – она оформила кредит на крупную сумму и все отдала незнакомцам.

Заявление поступило в пункт полиции «Новосиликатный». Потерпевшая рассказала, что попалась на довольно распространенную схему мошенничества: ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка и заявил, что ее сбережения пытаются перевести в Тюменскую область.

- Доверчивая горожанка поверила аферисту и пошла в банк, где оформила на себя кредит и впоследствии перевела денежные средства с помощью терминалов оплаты на те номера, что ей были продиктованы невидимым собеседником, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако на этом афера не закончилась. На протяжении двух дней звонки не прекращались и каждый раз горожанку убеждали, чтобы они снимала деньги и переводила их, якобы, на безопасные счета. Таким образом они умудрились вытянуть из нее больше миллиона рублей.

Все это произошло на фоне того, что женщина из памяток знала о таких схемах «развода» людей, но все равно продолжала общение с незнакомцами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».