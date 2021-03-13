В Белокурихе построили спорткомплекс за 68 млн рублей

В спорткомплексе есть игровой зал, тренажерный зал, медкабинет и многое другое Фото: Анна СЕМИНА

В городе Белокуриха сдали в эксплуатацию одноименный спортивный комплекс, который был построен в рамках реализации национального проекта «Демография».

Его полная стоимость – 68,2 млн рублей. Из них 22,4 млн – это средства федерального бюджета, 36,6 млн – регионального и 9,2 млн – деньги, выделенные местным бюджетом. Его строительство началось в 2018 году, в рамках краевой адресной инвестиционной программы на основании программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», а уже сегодня горожане приступили к тренировкам.

Само здание имеет площадь свыше 1200 квадратных метров. Внутри есть большая площадка, раздевалки, тренажерный зал, тренерская, медицинский кабинет, есть лифт для маломобильной категории.

Здесь можно проводить тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, заниматься настольным теннисом. Школьники будут проводить в зале уроки физкультуры, а пожилые горожане смогут посещать «группы здоровья».

Предполагается, что комплекс будет открыт ежедневно до 23.00.