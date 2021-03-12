Алтайского ветврача подозревают во взятке в 108,5 тысяч рублей

Мужчина получил 108,5 тысяч рублей за быструю выдачу ветеринарных свидетельств Фото: Олег УКЛАДОВ

Ведущего ветврача Управления ветеринарии края подозревают в получении взятки в значительном размер.

По предварительным данным следствия, с июня по декабрь 2017 года мужчина получил от представителя одной из коммерческих фирм 108,5 тысяч рублей за быструю выдачу ветеринарных свидетельств.

- Свидетельства позволяли перемещать продукцию организации по заявленному маршруту, соответственно, коммерческая организация не нарушала сроки доставки продукции, - сообщили в Западно-сибирском управлении на транспорте СК.

Преступление пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, расследование уголовного дела продолжается.

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