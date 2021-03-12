Министр образования Алтайского края: отравления в барнаульской школе не было

Сейчас школа не работает, чтобы продезинфицировать все помещения Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ЧП в школе №128 в Барнауле.

Напомним, накануне появилась информация о вспышке отравления после обеда в школьной столовой.

- Эта информация недостоверна. Есть факт, что 16 детей обращались за медпомощью по разным обстоятельствам. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы. Роспотребнадзор в пищеблоке нарушений не обнаружил, - сказал Максим Костенко.

Сейчас школа не работает, чтобы продезинфицировать все помещения, а в понедельник занятия продолжатся.

Напомним, информация о заболевших появилась 11 марта. У детей наблюдались температура, рвота, расстройство желудка. Были поставлены диагнозы ОРВИ, гастроэнтерит и расстройство ЖКТ. По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления нет.

Ситуация находится под контролем Минобразования и Минздрава края. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.