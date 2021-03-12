Мясо, рыбу, масло, колбасу будут продавать на продуктовых ярмарках в Барнауле

13 марта в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки Фото: Олег УКЛАДОВ

13 марта в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов в пригородных населенных пунктах, сообщили в горадминистрации.

Продукты представят алтайские товаропроизводители. В частности, можно будет купить мясо, рыбопродукты, мясные полуфабрикаты, сахар, муку, масло, колбасы, кондитерские изделия и прочее.

Торговые площадки разместятся по следующим адресам:

- село Лебяжье – улица Центральная, 65а

- микрорайон Затон – улица Водников, 11

- микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в

- улица Балтийская, 116

- проспект Ленина, 152

- поселок Научный городок, 31

Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 37-04-64.

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