Мясо, рыбу, масло, колбасу будут продавать на продуктовых ярмарках в Барнауле

13 марта в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки
Фото: Олег УКЛАДОВ
13 марта в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов в пригородных населенных пунктах, сообщили в горадминистрации.
Продукты представят алтайские товаропроизводители. В частности, можно будет купить мясо, рыбопродукты, мясные полуфабрикаты, сахар, муку, масло, колбасы, кондитерские изделия и прочее.
Торговые площадки разместятся по следующим адресам:
- село Лебяжье – улица Центральная, 65а
- микрорайон Затон – улица Водников, 11
- микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в
- улица Балтийская, 116
- проспект Ленина, 152
- поселок Научный городок, 31
Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 37-04-64.
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