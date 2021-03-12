Алтайский губернатор провел совещание по ситуации в «Барнаулкапстрое». Гендиректор компании Сергей Шумов выступил с докладом.Напомним, предыдущее руководство компании допустило целый ряд нарушений и ошибок, и в итоге было возбуждено уголовное дело. Сейчас состояние предприятия относительно устойчивое, оно способно исполнить обязательства перед кредиторами.- Губернатор Виктор Томенко обратил внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства «Барнаулкапстроя». В качестве основной задачи поставил полное выполнение всех обязательств перед участниками долевого строительства, в том числе в ЖК «Парковый», - сообщает пресс-служба администрации.Глава региона поставил на контроль работы по завершению строительства жилья. Глава Барнаула Вячеслав Франк будет регулярно докладывать о ситуации лично губернатору.