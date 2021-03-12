В Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» войдут общественники Фото: предоставлено пресс-службой

По итогам первого заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

«В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Карелин в свою очередь пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители добровольческих организаций и общественники.

«Коллеги предварительно проработают [кандидатуры] и предложат тех, кто войдет в федеральный оргкомитет и, соответственно, это же требование мы транслируем на региональные оргкомитеты. Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сказал Александр Карелин.

Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

По мнению председателя Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Юрия Абдуллаева, участие общественности и волонтерских организаций в предварительном голосовании и подготовке к выборам - закономерное продолжение всех процессов, которые происходят в стране.

«Главная цель – повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению. И в этом отношении объединение на партийной площадке добровольцев, общественников, всех неравнодушных людей мне видится вполне закономерным. Я очень надеюсь, что такое обновление еще раз докажет, что «Единая Россия» — это партия, которая чувствует пульс общества», - отметил Юрий Абдуллаев.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».