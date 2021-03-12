До конца марта на Алтае должны принять закон о вытрезвителях

Предполагается, что платить за пребывание в вытрезвителе будет сам попавший туда человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца марта 2021 года в Алтайском крае должны принять закон о вытрезвителях. Но это еще не значит, что они начнут сразу же работать.

Вытрезвители могут быть частными, частно-государственными, бюджетными, передают Вести-Алтай. Предполагается, что услуги будут платными (это на усмотрение региона). Платить будет сам попавший туда человек. Полиция сможет доставлять граждан принудительно на основании медэкспертизы.

Также необходимо определить ведомство, которое будет отвечать за вытрезвители.

- Здесь стык Минсоцзащиты и Минздрава. Я думаю, что мы сейчас будем анализировать эту практику. Можно рассматривать как вариант государственно-частное партнёрство, - сообщила представитель губернатора в Алтайском Заксобрании Стелла Штань.

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Пребывание в нем обойдется в 1,5-2 тысяч рублей. Оплачивать услуги учреждения должны будут попавшие туда люди (подробнее)