АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике

На занятиях будут рассмотрены тематические задания по магнетизму, оптике, атомной и ядерной физике. Фото: предоставлено пресс-службой

Бесплатные модульные подготовительные курсы по физике организует Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова для старшеклассников на весенних каникулах.

На занятиях будут рассмотрены тематические задания по магнетизму, оптике, атомной и ядерной физике.

Занятия будет проводить доцент кафедры физики АлтГТУ Сергей Леонидович Кустов в онлайн-формате в период с 25 по 28 марта 2021 г.:

- 25 марта с 15:30 до 18:30

- 26 марта с 15:30 до 18:30

- 27 марта с 10:00 до 13:00

- 28 марта с 10:00 до 13:00

Вход на курсы осуществляется по ссылке https://altstu.webex.com

Регистрацию необходимо пройти до 17:00 24 марта.