В Барнауле летом откроют бывший торговый дом "Грааль"

Здание находится на пр. Красноармейском, 26. Скриншот с yandex.ru/maps.

Отремонтированный бывший торговый дом "Грааль" на пр. Красноармейском в Барнауле откроют летом 2021 года.

По словам собственника Дениса Козлова, ни этажность, ни площадь ТД не изменятся. Но вход перенесут с пр. Красноармейского на ул. Интернациональную.

- К июню все работы должны быть закончены. Что будет точно - банк, офис, магазин - не могу сказать, сейчас агентство занимается поиском арендаторов, - сообщил собственник.

В данный момент работы проходят внутри здания, но скоро строители займутся внешним видом. В конце апреля – начале мая с "Грааля" снимут обветшалый баннер. Архитекторы градсовета рекомендовали отказаться от яркого голубого фасада. Поэтому в отделке стен будут более нейтральные цвета – зеленый и терракотово-коричневый, пишет Амик.

За зданием уже обустроена новая парковка на 45 мест.

Напомним, на пр. Красноармейском, 26, с начала 2000-х до 2016 года располагался магазин сети "Грааль". Там продавали посуду, текстиль и товары для дома. Но в 2016 году собственника сети признали банкротом. Осенью 2018 года здание за 31,4 млн рублей выкупил Денис Козлов.