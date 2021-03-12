На Алтае продолжаются метели

Метель в Алтайском крае Фото: Анастасия Корягина

В Алтайском крае 12 марта продолжаются метели.

По данным синоптиков, в отдельных районах днем в пятницу сильный снег, местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Ветер с порывами до 17-22 метров секунду.

- Температура воздуха -2...-7 градусов, местами в предгорьях до +3, а вот по северо-западу -8...-13 с похолоданием в течение дня, - сообщает Алтайский гидрометцентр.

При этом уровень загрязнения воздуха в самых крупных городах края - Бийске и Барнауле - ожидается низкий. Метеоусловия не будут способствовать накоплению загрязняющих веществ.

13 марта метели продолжатся, но уже не сильные. А 14 марта и вовсе стихнут - в Алтайском крае будет преимущественно без осадков.

Дневная температура на выходных 13-14 марта достигнет отметок -12...-18 градусов, местами в предгорьях до -7.