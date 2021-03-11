Множество пожарных машин было замечено у бийского ТРЦ «Ривьера»

На парковке возле здания выстроился целый ряд спасательной техники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 11 марта, жители Бийска забили тревогу в соцсетях из-за множества пожарных машин, едущих в Приобскую часть города. Горожане испугались, что произошло серьезное возгорание. Однако в администрации Бийска заверили, что это были всего лишь учения. Для места их проведения был выбран торгово-развлекательный центр, расположенный в Зеленом клине. На парковке возле здания выстроился целый ряд спасательной техники.

«Зафиксировано задымление. Люди эвакуированы, спасено пожарными расчетами несколько человек», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в Горно-Алтайске произошел крупный пожар в ТЦ. Огонь распространился на тысячу квадратных метров.