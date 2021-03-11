Жильцов аварийного дома затопило из-за лопнувшего водопровода

Вода бежала по стенам, и прикасаться к ним было нельзя, так как они били током. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жильцов аварийного дома затопило из-за прорыва водопровода, сообщают «Вести Алтай». Барак на улице 2-й Строительной, 46 уже признали непригодным для проживания. Большинство людей расселили, но очередь дошла не до всех. На выходных в квартире, из которой в конце прошлого года выехали жильцы, лопнул водопровод. В итоге квартиру этажом ниже заливало в течение четырёх часов.

Жильцы подверглись серьезной опасности, ведь вода бежала по стенам, и прикасаться к ним было нельзя, так как они били током.

– Всё залило у меня. Стены все мокрые. Я хотела выключить свет, меня ударило током. Перегородки и потолки у нас все деревянные. Сейчас вот не знаю, обрушится всё. Ещё не факт, что в другом месте не лопнет труба, рассказала журналистам Валентина Артюхова, жительница аварийного дома.

По словам Валентины Артюховой, специалисты городского комитета ЖКХ предложили покинуть помещение и временно переехать в маневренный фонд, другой вариант – ждать расселения в опасном доме.