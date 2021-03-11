На «Сибирской Масленице» гости смогут заработать

Фестиваль пройдет на Сибирском подворье. Фото: Олег УКЛАДОВ

13 марта на с. Новотырышкино пройдет традиционный фестиваль «Сибирская Масленица» на территории Сибирского подворья. Главной «валютой» праздника будут масленичные рубли, которые можно будет заработать разными способами.

Один из способов получить масленичные «деньги» – это сфотографироваться в фотозоне партнера фестиваля, туроператора «Царская псовая охота». Дамы-амазонки в охотничьих туалетах и породистые борзые рядом с ними уже который год украшают «Сибирскую Масленицу».

Также можно привезти с собой на праздник открытку, которая была отправлена через масленичную почту с предыдущих фестивалей, и показать ее «почтальонам». Организаторы отмечают, что масленичная почта работает на «Сибирской Масленице» уже третий год. Партнер праздника «Почта России» прямиком с «Сибирского подворья» отправляет открытки в любую точку нашей страны. Правила масленичной почты просты: нужно сделать на фестивале пять фотографий на любой гаджет, предъявить их сотрудникам масленичной почты и получить открытку. Тут же ее можно будет отправить адресату.

Больше всего масленичных «денег» можно будет заработать , участвуя в конкурсах, играх и забавах. Среди них народное развлечение «закрутиха», битва подушками на бревне, бега в мешках и полосы препятствий. Также в списке игр есть и соревнования на точность броска и меткость.

Заработанные масленичные рубли гости смогут обменять в масленичной лавке на сладости (леденцы, сгущенку, безалкогольные напитки), а также банные шапки и варежки.

Начало праздника – в 12.00 на Сибирском подворье.