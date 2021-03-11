В Барнауле хотят реконструировать «Спичку»

В связи с пандемией работа на участке остановилась. В марте ее планируют возобновить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Владельцы бывшего барнаульского сереброплавильного завода хотят получить разрешительные документы на реконструкцию здания в марте 2021 года. Об этом в интервью журналу «Свободный курс» рассказал Евгений Ракшин, соучредитель сети «Мария-Ра», пишет «Толк».

Он рассказал, что в связи с пандемией работа на участке остановилась. В марте ее планируют возобновить.

– Пока приводили в порядок территорию, провели обследование технического состояния здания. Хотелось бы их по максимуму сохранить. Возможно, часть из них предстоит музеефицировать, – рассказал Ракшин.

Ранее второй собственник здания Нодар Шония, который возглавляет компанию «Селф», также заявил о намерении восстанавливать исторический памятник.

Справка

Сереброплавильный завод с 1744 по 1893 годы. С него практически и началась история Барнаула. Позднее там располагалась спичечная фабрика, за что здание прозвали «Спичкой». В 2018 году его купила компания «Матч», к которой имеют отношение Евгений Ракшин и Нодар Шония. Сумма сделки составила 180 млн рублей.