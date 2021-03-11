Реконструкцию Старого моста в Барнауле могут завершить раньше запланированного срока

На мосту уже закончили монтаж эстакады со стороны Новоалтайска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ремонт Старого моста в Барнауле может завершиться раньше запланированного срока. Сейчас работы на объекте завершены на 70%, сообщают «Вести Алтай».

На мосту уже закончили монтаж эстакады со стороны Новоалтайска. Это один из самых трудоемких этапов ремонта. После этого рабочие вернутся на середину моста – тогда начнется финальный этап реконструкции.

На сегодняшний день на центральной части моста провели уже все подготовительные работы: старое железобетонное покрытие заменили ортотропными плитами. Это металлическое полотно, которое создано по современным технологиям.

Когда потеплеет, рабочие сделают гидроизоляцию этих плит, антикоррозионную защиту, покраску, а также финишные работы по устройству барьерного ограждения и асфальтобетонному покрытию.

По графику ремонт должны закончить до ноября 2021 года. Но строители уверяют, что идут с опережением. Есть вероятность, что автомобили смогут здесь поехать уже в сентябре.