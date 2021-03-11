Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 марта 2021 года составило 44926

В ковидных госпиталях остаются свободными 513 койко-мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 121 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровело 105 пациентов, умерло 12 человек, все скончались от COVID-19. Общее число заболевших на 11 марта составило почти 45 тысяч человек, из них более 3 тысяч – дети.

Как сообщает оперштаб региона, на сегодняшний день в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1344 человека. Помимо этого, там лечатся 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. По последним данным, в крае насчитывается 335 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 105. В ковидных госпиталях остаются свободными 513 койко-мест.

Остальные пациенты проходят лечение на дому. Из них 12 человек бессимптомно болеют коронавирусом. У 306 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.