Власти Алтайского края планируют к 2035 году нарастить промышленное производство на 70%

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка отметил, что планируется поэтапный рост промышленного производства. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайские власти намерены на 70% нарастить темпы промышленного производства в регионе к 2035 году. Такие значения указаны в проекте стратегии социально-экономического развития Алтайского края на ближайшие 15 лет, которую рассмотрели на заседании правительства региона 10 марта.

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка отметил, что планируется поэтапный рост промышленного производства. К 2024 году по планам рост должен составить 10% относительно уровня 2020 года. К 2035 – на 70% в натуральном выражении.

Достигнуть поставленной цели планируется через решение четырех основных задач. Так эффективное использование природных ресурсов края обеспечат за счет реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли добычи полезных ископаемых. Технологическое развитие будет обеспечено за счет развития отраслей машиностроения и химии. Помимо этого, предусмотрена цифровизация региона и как следствие – внедрение инновационных технологий. Также внимание уделят и расширению связей между различными отраслями промышленности.

«Структура промышленности у нас за этот период изменений кардинальных не претерпит. Но качественные изменения внутри каждой отрасли в виде обновления производственных фондов, повышения производительности труда, будут обязательно присутствовать», - отметил Вячеслав Химочка.