Чтобы рак не вернулся: двухлетнему Вове из Заринска нужна помощь

Вова Мустаев Фото: Личный архив

Вове Мустаеву из Заринска был всего годик, когда ему поставили серьёзный диагноз, который звучал как приговор – нейробластома левого надпочечника.

Вова перенес операцию по удалению опухоли, семь блоков химиотерапии, более 20 наркозов, многочисленные переливания крови. Малыш неделями находился на капельницах, у него пропадал аппетит, появлялась тошнота, рвота, температура, выпали реснички и бровки. Вова совсем маленький, он не умеет разговаривать. И только по его настроению мама могла понимать, когда сыну очень плохо.

Несмотря на лечение, расслабляться нельзя. Нейробластома - очень коварное заболевание, и может вернуться. Поэтому Вове жизненно необходимо пройти курс иммунотерапии. Для этого требуется дорогостоящий препарат "Динутуксимаб Бета". Он не зарегистрирован в России. Цена одного флакона - более 14 000 евро. На пять курсов Вове необходимо 15 флаконов. В рублях общая стоимость составит почти 19 млн рублей! Для семьи Мустаевых это неподъемная сумма.

Поэтому мама Вовы Евгения обратилась в благотворительный фонд «Помощь», который объявил срочный сбор.

- Вова очень сильный и выносливый. У него огромная жажда жизни. После каждого курса химиотерапии, несмотря на слабость, он бежал, шатаясь, в игровую, очень радовался свободе. Вовочка очень хочет жить, радоваться яркому солнышку и пушистому снегу... Мы его зовём «причиталочка», потому что, когда случается какая-то неприятность, Вова смешно ладошками обхватывает личико, качает головой и охает. Возможно, в будущем наш малыш станет лечить животных или ремонтировать машины... Мы очень верим в добрые сердца людей..., - пишет мама Вовы.

История Вовы, документы и обращение мамы на его странице: https://bf-pomosch.ru/mustaev-vova

Помочь Вове можно:

СМС на номер 1315 с любой суммой (например: 300)

Сервисы Сбербанка, Тинькофф:

- в приложении написать в поиске "БФ ПОМОЩЬ" или ИНН 7810718515

Перевод банковской картой, Альфа-Клик, Яндекс. Деньги, Qiwi Wallet, реквизиты Р/С на нашем сайте https://bf-pomosch.ru/mustaev-vova

Перевод с пометкой "Вова"

Подробности в фонде «Помощь» по тел. 8-812-455-99-24