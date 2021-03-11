В Бийске ищут психологов, работающих с зависимостью

Должно быть организовано не менее трех групп зависимых и созависимых граждан. Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Бийска ищет психологов, которые будут работать с людьми с зависимым и созависимым поведением. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Помимо работы с пациентами, профессиональные психологи должны организовать волонтерское движение. Одно из обязательных условий - провести не менее 30 встреч со студентами, где нужно объяснять сущность волонтерской деятельности, необходимость профилактики наркомании и токсикомании. За срок оказания услуг должно быть сформировано три волонтерских группы, общей численностью не менее 100 человек.

Также должно быть организовано не менее трех групп зависимых и созависимых граждан, с числом участников в каждой от 10 до 15 человек. В обязанности психолога также входит обновление данных на сайте муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в Бийске» и организация телефонных горячих линий.