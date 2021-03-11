Зампредседателя АКЗС выступил за легализацию рубки сухостоя

Сухостойные деревья не относятся к валежнику. Фото: Олег УКЛАДОВ

Зампредседателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике Сергей Серов объяснил в ходе интернет-конференции, чем отличается валежник от сухостоя.

– Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации валежником считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе или снеговале. Сухостойные деревья - это усохшие, но стоящие на корню деревья, – объяснил Серов.

Сухостойные деревья не относятся к валежнику и их рубка без официального разрешения может привести к уголовной или административной ответственности. За 2020 год было выявлено 316 фактов присвоения сухостойной древесины. Возбуждено 171 уголовное дело.

– Хочу отметить, что комитет АКЗС по аграрной политике и природопользованию считает, что сухостой необходимо отнести к недревесным лесным ресурсам и разрешить его заготавливать гражданам бесплатно, – подчеркнул Сергей Серов.

На данный момент заготавливать сухую древесину в качестве валежника незаконно.