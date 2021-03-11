В Алтайский край вернутся метели

Метели и усиление ветра ожидается на всей территории Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Снег, метели и усиление ветра ожидается на всей территории Алтайского края сегодня, 11 марта. О прогнозе погоды рассказали синоптики регионального ЦГМС.

Сегодня днем температура в Алтайском крае составит 0, -5 градусов, местами по югу ожидается до +5. В отдельных районах пройдет небольшой, по югу местами умеренный снег, а также мокрый снег. Прогнозируются гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет -1, -3. В начале дня ожидается небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте в большинстве районов Алтайского края сохранится зимняя погода. К концу месяца среднесуточная температура повысится до +8 градусов, снег начнет таять.