На ремонт детского сада в алтайском селе потратили почти 16 млн рублей

Обновленный детский сад.

В алтайском селе Хабары капитально отремонтировали детский сад «Родничок», на эти цели потратили 16 млн рублей.

Там установили пластиковые окна на смену деревянным, заменили наружные и внутренние дверные блоки, на пол в коридорах уложили керамическую плитку, в игровые постелили линолеум.

- В здании полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установили пожарно-охранную сигнализацию, потолки и стены зашпатлевали, заштукатурили и покрасили. Снаружи стены и фронтоны учреждения утеплили металлосайдингом. Фундамент здания от атмосферной влаги защищает отмостка, - сообщает официальный сайт правительства края.

Ремонт провели в рамках госпрограммы «Развитие образования в Алтайском крае». Основную часть денег выделил край, а из местного бюджета направили 1.2 млн рублей.