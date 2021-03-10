Ночью в Барнауле выведут на дороги больше 90 снегоуборочных машин

Уборка улиц.

В Барнауле этой ночью (на четверг, 11 марта) на очистку улиц от снега планируют вывести 93 единицы снегоуборочной техники. Они будут чистить от снега улицы Мало-Тобольскую, 8 марта, Чудненко, Юрина, Островского, переулка Пожарного, Павловский тракт от Малахова до Попова.

- В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, - сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.

Если кто-то захочет проверить, сколько машин убирает город, это можно сделать с поомщью локатора системы Глонасс, но есть один нюанс - там отображаются только машины МБУ «Автодорстрой» с включенной системой зажигания.

Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга. Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники. Наемная техника не отображается на локаторе.