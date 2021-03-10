Недострой рядом с налоговой в Барнауле передали краевым властям

Решение суда в силу не вступило. Фото: Олег УКЛАДОВ

Недострой рядом с налоговой в Барнауле по адресу улица Пролетарская, 89 передали краевым властям. Решение принял суд после обращения управления по имуществу. Вместе с тем, управление выплатит компенсацию застройщику в размере 22,3 млн рублей.

История здания началась в 2014 году, объект предназначен под очередной бизнес-центр. Решение о выделении участка подписывал бывший мэр Игорь Савинцев, которого впоследствии осудили за превышение должностных полномочий и покушение на растрату. Об этом сообщает Алтапресс.

Оказалось, что Савинцев незаконно выделил участок под застройку. В связи с этим работы внутри здания прекратились. В 2019 году депутаты гордумы передали участок краю, а в январе 2020 года управление имуществом потребовало в суде передать ему пустующее здание. Суд удовлетворил иск ведомства, а также иск застрйощика на компенсацию расходов. Пока решение в силу не вступило.