На Алтае неочищенная от снега улица помогла предотвратить угон

Угонщика задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новочихинском районе Алтайского края раскрыли провальный угон. Правда, все лавры должны скорее достаться неочищенной от снега улице – именно на ней забуксовала старенькая «Ода», на которую позарился местный жулик.

Хозяин машины рассказал полицейским, что пошел в магазин, оставив при этом ключи в замке зажигания. В это время мимо проходил 21-летний парень (ранее судимый, кстати). Дверь машины оказалась приоткрытой, он сел за руль и поехал. Но на соседней улице угонщик забуксовал в снегу.

- После неоднократных неудачных попыток выбраться из сугроба он бросил машину и скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Впоследствии он дал признательные показания, - сообщает краевое МВД.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).