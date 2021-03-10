На Алтае только шесть семей скончавшихся от ковида медиков получили выплаты

Правительство края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В рамках онлайн-форума жители Алтайского края задали вопросы министру здравоохранения региона Дмитрию Попову. Один из них касался выплат семьям погибших медикам, которые заразились, работая с ковидными пациентами.

- 21 декабря вы провели пресс-конференцию, на которой для СМИ сообщили, что в крае у 16 умерших медицинских работников подтверждён коронавирус в результате инфицирования при исполнении трудовых обязанностей, но страховую выплату получили близкие родственники только одного… Будет ли исполняться Указ Президента РФ в Алтайском крае в полном объёме? – спросил Сергей Шуленин из Рубцовска.

В ответ на это Попов заметил, что страховые выплаты получили по шести случаям, еще четыре находятся на стадии расследования. По его словам, минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии. Наличие выгодоприобретателей в соответствии с действующим законодательством определяется ФСС.