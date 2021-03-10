В Барнауле ремонтируют дороги холодным асфальтом

Работы идут с применением технологий. Фото: Олег Укладов

В Барнауле продолжается ремонт проблемных участков дорог с использованием холодного асфальта – технологии, которая позволяет латать выбоины при минусовых температурах. Всего рабочие должны в ближайшее время восстановить 26 участков.

В среду, 10 марта, бригада МБЦ «Автодорстрой» ремонтирует участок Змеиногорского тракта в районе пересечения с ул. Широкая просека.

- Холодный асфальт содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды. Необходимо предварительно подготовить основание для укладки асфальта: участок очищается, нагревается газовой горелкой, после чего удаляются остатки воды из подготовленной ямы. Битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. Затем засыпается холодный асфальт и тщательно утрамбовывается, - сообщает мэрия.

Холодный асфальт производится на собственном асфальтобетонном заводе, водящем в структуру МБУ «Автодорстрой». На период межсезонья было заготовлено 36 тонн.