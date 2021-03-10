Жительница Змеиногорска отправила мошенникам 115 тысяч рублей

По факту возбудили дело, но денег ей никто не вернет. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Алтайском крае жительница стала жертвой телефонных мошенников. Доверчивая горожанка перевела аферистам 115 тысяч рублей, причем только 15 тысяч у нее были свои – остальные деньги она взяла в кредит.

34-летней жительнице Змеиногорского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сообщил, что на ее имя кто-то пытается взять.

- Для отмены операции посоветовал оформить кредит на свое имя, а деньги перечислить на указанный незнакомцем номер, - сообщает региональное управление МВД.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Полицейские просят не быть доверчивыми и не попадаться на уловки мошенников. Помните, сотрудники банков никогда не предлагают "сомнительных" операций.