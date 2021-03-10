В Бийске будут судить бывшего директора строительной фирмы за недоплату рабочим

На его имущество наложили арест. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за то, что платил рабочим ниже установленного законом порога. От это пострадали семь человек: сторожа, отделочники и газосварщик.

И это притом, что реальная возможность заплатить людям была: сумма задолженности перед сотрудниками составила более 480 тысяч рублей при установленных расходах орагнизации свыше 330 миллионов рублей.

Свои действия он объяснял тяжелым финансовым положением предприятия и стремлением не утратить его работоспособность. В итоге против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

Сейчас дело направлено в суд. На автомобили и недвижимость бывшего директора наложен арест на общую сумму более 3 миллионов 670 тысяч рублей.