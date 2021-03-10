Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 марта 2021 года

Погода на 10 марта 2021 года Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Погода в Алтайском крае на 10 марта 2021 года останется нестабильной. Сегодня ночью в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -18 градусов. А в ближайшие трое суток сохранится сильный ветер.

10 марта по северу пройдет небольшой, местами мокрый снег. Автомобилистов предупреждают о гололедице. Днем без осадков, температура воздуха будет колебаться от -1 до +4, а в южных районах потеплеет до +11.

- Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. В последующие двое суток ночью и днем небольшой снег, местами мокрый снег, метели, на дорогах сильная гололедица. Температура в течение суток составит 0…-10, местами по западу до -11…-16 ночью и по югу до 5 градусов тепла днем. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-22 метров в секунду. 12 марта в течение дня похолодает, - сообщается на официальном сайте регионального правительства.

В Барнауле 10 марта 2021 года будет сухо, ночью -13…-15, днем +1…+3. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. В последующие двое суток небольшой снег, метель, на дорогах сильная гололедица. Ночью -3…-8 градусов, днем 0…-8, с похолоданием в течение дня 12 марта. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.