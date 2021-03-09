Жительница Алтая обвинила в изнасиловании мужчину, который ее подвез

Суд приговорил женщину к штрафу в 10 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Троицкого района осудили за заведомо ложный донос по обвинению в совершении тяжкого преступления. Женщина рассказала мужу, что ее изнасиловал мужчина, согласившийся подвезти домой, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что в июле 2020 года женщина уехала в соседнее село, где выпивала в компании. В ночное время она решила отправиться домой, попросив отвезти незнакомого мужчину, тот согласился.

После того, как супруг женщины увидел, что она пьяная на чужом автомобиле подъехала к дому, то стал предъявлять претензии. Чтобы оправдаться, женщина соврала, что водитель не только подвез ее, но и изнасиловал.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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