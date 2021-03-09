Житель Алтайского края обманули на 20 тысяч рублей при покупке попугая

Попугай Фото: Евгения ГУСЕВА

38-летний житель Рубцовска хотел купить попугая, но наткнулся на мошенников и потерял крупную сумму, сообщает региональное управление МВД.

Мужчина нашел объявление о продаже попугая на популярном сайте в интернете. Рубцовчанин созвонился с продавцом и обсудил с ним доставку. Незнакомец сообщил, что живет в Новосибирске, но может сам привезти птицу при 100% предоплате. Житель Алтайского края согласился и в итоге перевел 20 тыс. рублей на указанный счет. После этого связаться с продавцом не удалось.

Полицейские установили, что номер, размещенный в объявлении, зарегистрирован в Волгоградской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

– Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при осуществлении покупок через интернет, по возможности можно записать разговор с продавцом, так как в дальнейшем аудиозапись может быть использована при проведении оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемого и в качестве доказательства вины, – резюмировали в ведомстве.

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