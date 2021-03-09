Пойманные с наркотиками барнаульцы дали взятку полицейскому

Наркотики Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 36-ти и 38-летнего жителей Барнаула. Их обвиняют в даче взятки полицейскому, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, вечером в мае 2018 года на одной из улиц Барнаула полицейские остановили двух мужчин, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств. Во время личного досмотра у них обнаружили сверток с наркотиками.

– Во избежание привлечения к уголовной ответственности, обвиняемые передали одному из полицейских взятку в размере 17 тыс. рублей, тем самым избежав установленного законом наказания, – отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае 17-летнего подростка будут судить за наркотики

Уголовное дело направили в суд (подробнее)