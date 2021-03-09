Два человека пострадали в ДТП с участием фуры в Алтайском крае

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель Kia Spectra и его 26-летний пассажир Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Бийском сегодня, 9 марта, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В ДТП пострадали два человека, сообщает региональное управление ГИБДД

ДТП произошло в 8:45 на улице Шишкова, в районе дома № 82. Предварительно установлено, что водитель грузовика Ford с прицепом ехал со стороны улицы Старый Чуйский тракт в направлении Чуйского тракта. Водитель фуры не уступил дорогу автомобилю Kia Spectra, у которого было преимущество в движении, произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель Kia Spectra и его 26-летний пассажир. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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