Умка, спасенный в Барнауле, ждет встречи с другом

Умкой щенок назван за игривость и сообразительность Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Умка был найден в морозный и ветреный день. Маленький щенок дрожал на ледяном крыльце супермаркета и растерянно тыкался в проходящие ноги. Кто-то перешагивал скулящий комок, кто-то жалел, но скорей спешил уйти, чтобы не надрывать душу щенячьим жалобным визгом. Жаль, конечно, собачку, а куда ее, - рассуждали покупатели. Щенок скулил то тише, то снова громче, двери хлопали перед его глазами.

И вдруг обреченный малыш почувствовал, как его берут теплые руки.

- Ах ты, бедный - погладила щенка горожанка Людмила Шкуро. Жалостливая женщина растерянно оглянулась, щен на ее руках притих и доверчиво ткнулся мокрым носиком в ладони.

- Еще немного, и он бы превратился в ледышку. Я не могла оставить бедолагу на морозе, принесла домой, – рассказывает женщина, которой держать в доме собаку нельзя - у сына аллергия.

Умка станет очень хорошим, преданным другом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Позвонила в «Ласку», но там сказали, что мест для найденыша нет, - рассказала «Комсомолке» Людмила Тимофеевна. - Объявление на «Авито» тоже, к сожалению, не сработало. Может быть, кто из читателей «КП» захочет стать хозяином Умки.

Умкой щенок назван за игривость и сообразительность.

- За это время он окреп, повеселел и похорошел. Умка станет очень хорошим, преданным другом, - уверены Людмила и ее сын Андрей.

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