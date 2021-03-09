Суд признал незаконным отказ в проведении митинга КПРФ в Барнауле

В суде Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил исковые требования крайкома КПРФ и признал незаконным отказ городской администрации в проведении митинга, который был запланирован на 23 февраля.

Как сообщает крайком партии, в мероприятии было отказано со ссылкой на "ковидный" указ губернатора края. Однако, в самом тексте указа запрета на публичные мероприятия не содержится

– При этом в этот же день, 23 февраля 2021 года, были запланированы и прошли многие другие массовые мероприятия, – сообщили в партии.

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