Суд признал незаконным отказ в проведении митинга КПРФ в Барнауле

В суде
Фото: Олег УКЛАДОВ
Центральный районный суд Барнаула удовлетворил исковые требования крайкома КПРФ и признал незаконным отказ городской администрации в проведении митинга, который был запланирован на 23 февраля.
Как сообщает крайком партии, в мероприятии было отказано со ссылкой на "ковидный" указ губернатора края. Однако, в самом тексте указа запрета на публичные мероприятия не содержится
– При этом в этот же день, 23 февраля 2021 года, были запланированы и прошли многие другие массовые мероприятия, – сообщили в партии.
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