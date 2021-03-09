Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 9 марта 2021 года составило 2438

Заболевших и выздоровевших также стало больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 9 марта скончались 2438 человек с коронавирусом, в том числе 1593 случая от COVID-19, 845 случаев – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом: 11 – от COVID-19, три – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 44681, в том числе 3059 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 454 случая – завозные, в том числе 190– из-за рубежа; 26769 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 44681 заболевших: 11726– у больных внебольничной пневмонией, 25357 – у заболевших ОРВИ, в 7598 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 39951 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 96 пациентов

В регионе продолжается вакцинация. Сейчас прививаются 64 959 человек, в том числе: 37 832 получили первую прививку, а 27127 человек полностью привиты (получили две прививки).

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